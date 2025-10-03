Corteo per Gaza di venerdì 3 ottobre a Milano | le metro restano aperte occupata l'Università Statale

Il corteo per Gaza a Milano parte alle ore 9 da Porta Venezia fino a piazza Leonardo Da Vinci. I treni della metropolitana verde M2 saltano la fermata di Lambrate.

In questa notizia si parla di: corteo - gaza

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Sciopero per Gaza, orrore al corteo di Imperia: la maglietta che inneggia alle Br

Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto”

Nuovo corteo per Gaza e la Flotilla, nuovi scontri alla stazione di Bologna. Dopo la manifestazione degli studenti medi e universitari, sono ancora migliaia – 10 mila persone secondo le prime stime - a sfilare all'appuntamento convocato in piazza Maggiore dal

Corteo pro Gaza, tensione a Firenze: lanciata bomba carta e sfondato il cordone di polizia ?Sullo sciopero generale lo stop del Garante

Sciopero generale oggi per Gaza e la Flotilla, il corteo a Milano: la diretta - "Blocchiamo tutto" è lo slogan di chi scenderà in piazza contro il blocco delle barche umanitarie da parte di Israele e contro il genocidio.

Corteo pro Gaza da Colosseo a Ostiense: "Il 3 ottobre blocchiamo tutto" - Dopo il fermo della Flotilla, in piazza attivisti, sindacati e studenti: bandiere palestinesi e striscioni contro l'operazione militare