Corteo per Gaza a Torino gli studenti provano a raggiungere Bezos e Von der Leyen Respinti con cariche e lacrimogeni
A Torino, il corteo delle studentesse e degli studenti ha provato a raggiungere le Ogr dove si teneva la conferenza Italian Tech con John Elkann, Ursula von der Leyen e Jeff Bezos. I manifestanti si sono introdotti nel cantiere del campus del politecnico, arrivando a pochi metri dalla sede dell’evento. Qui sono stati respinti dalle forze dell’ordine con una carica e lacrimogeni L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: corteo - gaza
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
Sciopero per Gaza, orrore al corteo di Imperia: la maglietta che inneggia alle Br
Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto”
SCIOPERO | Corteo pro Gaza alla stazione di Bologna, scontri tra manifestanti e polizia con lancio di lacrimogeni. Il gruppo era partito da piazza Maggiore, in solidarietà con l'equipaggio della Flotilla. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/10/03/sciop - X Vai su X
Nuovo corteo per Gaza e la Flotilla, nuovi scontri alla stazione di Bologna. Dopo la manifestazione degli studenti medi e universitari, sono ancora migliaia – 10 mila persone secondo le prime stime - a sfilare all’appuntamento convocato in piazza Maggiore dal - facebook.com Vai su Facebook
Torino, Alessandria, Novara, Vercelli: "blocchiamo tutto per Gaza". In migliaia in corteo. Scontri e università occupate. Antagonisti devastano le OGR - Per la ministra dell'Università Anna Maria Bernini "le manifestazioni sono legittime, la violenza è inaccettabile. giornalelavoce.it scrive
Proteste nelle città, a Torino devastate le Officine. Scontri a Bologna, stop ai treni. Tensioni a Napoli e Firenze - Si preannuncia un weekend di fuoco nel segno dello slogan "Blocchiamo tutto", dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte delle forze armate israeliane, con lo sciopero generale di venerdì ed il corteo ... Lo riporta ansa.it