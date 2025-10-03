Corteo per Gaza a Torino gli studenti provano a raggiungere Bezos e Von der Leyen Respinti con cariche e lacrimogeni

A Torino, il corteo delle studentesse e degli studenti ha provato a raggiungere le Ogr dove si teneva la conferenza Italian Tech con John Elkann, Ursula von der Leyen e Jeff Bezos. I manifestanti si sono introdotti nel cantiere del campus del politecnico, arrivando a pochi metri dalla sede dell’evento. Qui sono stati respinti dalle forze dell’ordine con una carica e lacrimogeni L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

