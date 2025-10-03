Corteo per Gaza a Napoli ProPal cambiano percorso e si dirigono verso il porto

AGI - E' partito da piazza Mancini, a pochi metri dalla stazione centrale, il corteo organizzato a Napoli i n concomitanza con lo sciopero generale indetto in tutta Italia da Cgil e Usb. Davanti al serpentone dei manifestanti c'è uno striscione che recita 'Palestina libera'. Nelle prime file vengono accesi dei fumogeni rossi, che si mescolano alle tante bandiere della pace e della Palestina, oltre a quelle della Cgil e dell'Usb. Tanti gli studenti, provenienti da tutte le province della Campania, che sfilano insieme ai lavoratori a sostegno del popolo palestinese e contro il blocco delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Agi.it

