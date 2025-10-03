Corteo per Gaza a Milano siamo 100mila Tangenziale est occupata per alcune ore |Bologna cariche e tafferugli in autostrada

La partenza da Porta Venezia, la lunga marcia pacifica, la deviazione di una parte verso Lambrate: il racconto della giornata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Corteo per Gaza a Milano, «siamo 100mila». Tangenziale est occupata per alcune ore |Bologna, cariche e tafferugli in autostrada

In questa notizia si parla di: corteo - gaza

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Sciopero per Gaza, orrore al corteo di Imperia: la maglietta che inneggia alle Br

Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto”

Il Corteo per Gaza e la Global Sumud Flotilla arriva anche in Tangenziale #Milano - X Vai su X

Nuovo corteo per Gaza e la Flotilla, nuovi scontri alla stazione di Bologna. Dopo la manifestazione degli studenti medi e universitari, sono ancora migliaia – 10 mila persone secondo le prime stime - a sfilare all’appuntamento convocato in piazza Maggiore dal - facebook.com Vai su Facebook

Corteo pro Gaza in Tangenziale Est a Milano, i manifestanti cantano "Bella ciao" - Il corteo pro Gaza di Milano è arrivato sulla Tangenziale Est. Riporta ilgiornale.it

Scontri a corteo pro Gaza in Tangenziale Est a Milano. Bombe carta, insulti a giornalisti e fumogeni - I manifestanti hanno lanciato bombe carta contro la Polizia in tenuta antisommossa che ha risposto con ... Secondo ilgiornale.it