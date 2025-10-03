Corteo per Gaza a Milano siamo 100mila Tangenziale est occupata in campo la polizia |Bologna cariche e tafferugli in autostrada

La partenza da Porta Venezia, la lunga marcia pacifica, la deviazione di una parte verso Lambrate: il racconto della giornata.

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Sciopero per Gaza, orrore al corteo di Imperia: la maglietta che inneggia alle Br

Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto”

Manifestazione per Gaza a Milano: maxi corteo di 50mila persone - Il corteo è partito dopo le nove e mezza da Porta Venezia e terminerà in piazza Leonardo.