Milano, 3 ott. (askanews) - Momenti di tensione nel primo pomeriggio a Milano durante il corteo in marcia sulla Tangenziale est. Un contingente di poliziotti e carabinieri ha cercato di bloccare i manifestanti che procedevano lungo la Tangenziale Est di Milano, sparando lacrimogeni contro il gruppo che si era spostato sulla carreggiata opposta a quella dove erano disposti i blindati, con l'intenzione di proseguire la manifestazione. Il piccolo gruppo di dimostranti, a viso coperto, ha risposto con un fitto lancio di sassi, bottiglie e fumogeni, mentre intonava slogan contro le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Corteo Milano, lacrimogeni e cariche di alleggerimento in Tangenziale