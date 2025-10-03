Corteo della Cgil in Pescaia sciopero al Galilei

Lanazione.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siena, come tutta l’Italia, si prepara a una giornata di sciopero intenso, con cortei, manifestazioni e occupazioni negli istituti a difesa della popolazione palestinese e contro l’attacco israeliano alla Global Sumud Flotilla. "L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema – ha sottolineato la Cgil in una nota stampa, con cui ha indetto il corteo di oggi, in partenza alle 9.30 in strada di Pescaia –. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano a una vera e propria operazione di genocidio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

corteo della cgil in pescaia sciopero al galilei

© Lanazione.it - Corteo della Cgil in Pescaia, sciopero al Galilei

In questa notizia si parla di: corteo - cgil

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Crisi Tirso, il Comune di Muggia sul corteo Cgil Filctem

La Cgil chiama alla mobilitazione: il 6 settembre corteo di sostegno alla Global Sumud Flotilla

SCIOPERO GENERALE CGIL IN DIFESA DELLA FLOTILLA: IL 3 OTTOBRE - La CGIL ha proclamato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale nazionale, che interesserà per l’intera giornata – o turno di lavoro – tutti i settori pubblici e privati. Si legge su oksiena.it

corteo cgil pescaia scioperoSciopero del 3 ottobre per Gaza, tutte le manifestazioni in Toscana - Manifestazioni in tutta la Toscana venerdì 3 ottobre in occasione dello sciopero generale promosso da Usb, Cgil e Cub. Riporta corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Corteo Cgil Pescaia Sciopero