Corteo a Roma oltre 100mila partecipanti La polizia autorizza il passaggio sulla tangenziale

Sono oltre 100mila i partecipanti al corteo per la Palestina che, da piazza dei Cinquecento, si sono mossi verso Porta Pia, in direzione del ministero dei Trasporti. A fronte della straordinaria partecipazione e su richiesta dei promotori dell’iniziativa, la polizia ha autorizzato la prosecuzione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

