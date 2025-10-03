Corteo a Roma in 60mila in piazza | Blocchiamo tutto Da piazza Vittorio verso la A24 uova contro il Ministero dei Trasporti
Al via il grande sciopero nazionale del 3 ottobre per Gaza e per la Global Sumud Flotilla, fermata dalle autorità israeliane mentre stava trasportando aiuti umanitari verso la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
SCIOPERO | Landini in corteo a Roma: 'Il governo dovrebbe baciare i piedi a chi è in piazza'. Salvini: 'Lo paghi lui lo sciopero, teppista e deficiente chi lancia i fumogeni'. Intervengono anche Schlein e Conte #ANSA - X Vai su X
askanews. . #scioperogenerale Le immagini del corteo di piazza Vittorio a Roma al via - facebook.com Vai su Facebook
Corteo a Roma, in 60mila in piazza: «Blocchiamo tutto». Da piazza Vittorio fino al Colosseo, blindato l'ingresso della stazione Termini - Al via il grande sciopero nazionale del 3 ottobre per Gaza e per la Global Sumud Flotilla, fermata dalle autorità israeliane mentre stava trasportando aiuti umanitari verso la ... Segnala msn.com
Sciopero generale, piazze piene in decine di città. “A Milano siamo in 100mila”. Almeno 60mila a Roma. Decine di migliaia gli studenti - Lo rende noto Atm, l’azienda di trasporti pubblici milanese, fornendo un aggiornamento sullo sciopero generale nazionale di oggi. Da ilfattoquotidiano.it