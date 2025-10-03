Corteo a Roma in 60mila in piazza | Blocchiamo tutto Da piazza Vittorio fino al Colosseo blindato l' ingresso della stazione Termini

Al via il grande sciopero nazionale del 3 ottobre per Gaza e per la Global Sumud Flotilla, fermata dalle autorità israeliane mentre stava trasportando aiuti umanitari verso la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Corteo a Roma, in 60mila in piazza: «Blocchiamo tutto». Da piazza Vittorio fino al Colosseo, blindato l'ingresso della stazione Termini

Al via il grande sciopero nazionale del 3 ottobre per Gaza e per la Global Sumud Flotilla, fermata dalle autorità israeliane mentre stava trasportando aiuti umanitari verso la

