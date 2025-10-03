Corteo a Roma in 60mila in piazza | Blocchiamo tutto Da piazza Vittorio fino al Colosseo blindato l' ingresso della stazione Termini
Al via il grande sciopero nazionale del 3 ottobre per Gaza e per la Global Sumud Flotilla, fermata dalle autorità israeliane mentre stava trasportando aiuti umanitari verso la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: corteo - roma
Roma, corteo dei tifosi della Lazio: focus su gestione societaria e stadio Flaminio
Roma, 98 anni d’amore: il corteo giallorosso da Piazza Navona alla sede della fondazione del club | VIDEO
Pisa, corteo fascista degli ultras della Roma sotto la Torre: indagine della Digos
Agenzia Vista. . Il #corteo per la #GlobalSumudFlotilla a #Roma - facebook.com Vai su Facebook
#Viabilità | #Manifestazione | #Roma Corteo, sabato 4 #ottobre, dalle 14:30 alle 19:00, da Piazzale Ostiense a Piazza di Porta San Giovanni Chiusure e deviazioni al passaggio della manifestazione Il percorso https://buff.ly/MkF4ebp @Emergenza2 - X Vai su X
Corteo a Roma, in 60mila in piazza: «Blocchiamo tutto». Da piazza Vittorio fino al Colosseo, blindato l'ingresso della stazione Termini - Al via il grande sciopero nazionale del 3 ottobre per Gaza e per la Global Sumud Flotilla, fermata dalle autorità israeliane mentre stava trasportando aiuti umanitari verso la ... Segnala msn.com
Sciopero per Gaza, diretta cortei in tutta Italia. Landini: «Le piazze saranno strapiene». Salvini: «Paghi lui che l'ha organizzato» - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato per ... Secondo ilmattino.it