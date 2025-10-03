Corteo a Rimini per la Flotilla tra cori striscioni e tamburi | città bloccata

Rimini, 3 ottobre 2025 – La città stamattina si è svegliata bloccata. Dalle 10 in punto, quando il corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla è partito dall’Arco d’Augusto, Rimini ha iniziato a vivere una giornata di passione. Un serpentone colorato e rumoroso, fatto di bandiere, striscioni e megafoni, si è mosso lentamente lungo le vie del centro, pronto a farsi sentire e a richiamare l’attenzione su una protesta che la Cgil definisce necessaria e inevitabile. A Rimini, il cuore della protesta batte forte all’Arco d’Augusto. Già dalle 9.30 si respirava aria di corteo: tamburi, cori, studenti con cartelli artigianali e lavoratori arrivati da tutta la provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corteo a Rimini per la Flotilla tra cori, striscioni e tamburi: città bloccata

