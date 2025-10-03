Cortei Pro Palestina nelle piazze Binari bloccati a Firenze e Bologna A Torino vandalizz
AGI - Al via la mobilitazione al Colosseo, tra giovani studenti palestinesi e Global Sumud Flotilla, sventolando in cielo bandiere palestinesi e anche quelle del sindacato Usb e di Potere al Popolo. Uno striscione recita: "3 ottobre sciopero generale. Blocchiamo tutto". "Free Palestine!" e "Palestina libera dal fiume fino al mare": è il coro degli attivisti presenti al presidio al Colosseo, a Roma, organizzato da giovani studenti palestinesi e Global Sumud Flotilla. Sono state chiuse le fermate metro della linea A Termini e della linea B Piramide, su piazzale Ostiense, per il corteo organizzato da giovani studenti palestinesi e Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Agi.it
Palestina libera, cortei e bandiere: manifestanti bloccano la declassata
Giovedì 2 ottobre: Cortei in tutta Italia Cariche al corteo a Napoli che vuole bloccare il porto #Napoli #palestina
Manifestanti Pro Palestina tornano nelle piazze in tutta Italia: cortei e striscioni - Al via la mobilitazione al Colosseo, alla quale, secondo il preavviso dato alla Questura di Roma, sono presenti 10 mila persone, tra giovani studenti palestinesi e Global Sumud Flotilla. Lo riporta msn.com
Corteo pro Pal per la Flotilla bloccata, e Piazza Maggiore diventa ‘Piazza Gaza’. Tensione con la polizia alla stazione, lanciati lacrimogeni - Reazione immediata al blitz dell’esercito israeliano sulle barche per Gaza. Come scrive ilrestodelcarlino.it