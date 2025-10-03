Cortei pro-Gaza in tutta Italia per la Flotilla scontri a Bologna agenti usano lacrimogeni contro manifestanti a Torino assaltate OGR - VIDEO
Decine di migliaia di persone si sono riunite in tutta Italia per esprimere la propria vicinanza alla Flotilla Cortei pro-Gaza in tutta Italia a favore della Flotilla, abbordata da Israele a 75 miglia da Gaza in acque internazionali. Scontri a Bologna tra manifestanti e agenti, con i primi ch. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: cortei - gaza
Israele, nuova ondata di proteste contro la guerra a Gaza: blocchi stradali e cortei a Tel Aviv
Sciopero per Gaza, cortei e manifestazioni in tutta Italia
Manifestazione per Gaza: Toscana mobilitata, cortei a Firenze, Livorno e Siena
Da Nord a Sud, l'Italia si prepara a un weekend di cortei e manifestazioni a difesa di Gaza e della missione della Flotilla. Piantedosi: «Rischio infiltrazioni» Vai su Facebook
Sciopero generale per Gaza, sarà un venerdì di cortei: in Sicilia disagi per i trasporti https://ift.tt/ptQRwVf - X Vai su X
Cortei pro Gaza in tutta Italia: scontri a Bologna, a Torino devastate le Ogr - Decine di migliaia di partecipanti ai corteo ma in alcune città la tensione è salita. Segnala msn.com
Corteo pro Gaza da Colosseo a Ostiense: “Il 3 ottobre blocchiamo tutto” - Dopo il fermo della Flotilla, in piazza attivisti, sindacati e studenti: bandiere palestinesi e striscioni contro l’operazione militare ... Segnala rainews.it