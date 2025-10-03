Cortei per Gaza in tutta Italia tafferugli a Milano Cgil | A Roma 300mila in piazza

AGI - L'Italia si ferma per lo sciopero generale indetto dai sindacati dopo l' abbordaggio delle navi della Global Sumud Flotilla da parte delle forze israeliane. Una mobilitazione che il Garante ha dichiarato illegittima, ma che non ha fermato centinaia di migliaia di manifestanti che da stamattina hanno riemepito le piazze delle maggiori città italiane. A Milano, Napoli e Roma. Ma anche Bari, Bologna, Genova, Padova, Salerno, Torino, Trento, Verona, Vicenza, Pisa. Un fiume di persone in corteo per protestare contro Israele e le politiche del governo italiano. Nel mirino soprattutto la premier Meloni e il vicepremier Salvini. 🔗 Leggi su Agi.it

