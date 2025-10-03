Cortei per Gaza in tutta Italia Bloccate le tangenziali a Roma Milano e Bologna Cgil |

AGI - L'Italia si ferma per lo sciopero generale indetto dai sindacati dopo l' abbordaggio delle navi della Global Sumud Flotilla da parte delle forze israeliane. Una mobilitazione che il Garante ha dichiarato illegittima, ma che non ha fermato il fiume di manifestanti che dalla mattina ha invaso le piazze delle maggiori città italiane. A Milano, Napoli e Roma, ma anche a Bari, Bologna, Genova, Padova, Salerno, Torino, Trento, Verona, Vicenza, Pisa, tantissime persone in corteo hanno voluto protestare contro Israele e le politiche del governo italiano. Nel mirino soprattutto la premier Meloni e il vicepremier Salvini. 🔗 Leggi su Agi.it

