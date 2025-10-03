Cortei per Gaza a Milano in 100mila | le prime tensioni a Napoli e Roma

Nel capoluogo napoletano, i manifestanti hanno sfondato il cordone della polizia all'interno del porto, all'altezza del varco Pisacane. Da lì sta proseguendo la loro protesta. A Roma, invece, il corteo partito da Piazza Vittorio ha raggiunto il ministero dei Trasporti. Alcuni studenti avrebbero lanciato uova contro i blindati che proteggono l'edificio.

