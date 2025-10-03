GROSSETO Un serpentone lunghissimo di tir, camion di ogni tipo e anche qualche auto. Insieme a diversi pullman. E’ stata una giornata molto complicata per tutti coloro che hanno avuto la ‘sfortuna’ di trovarsi tra lo svicolo di Grosseto e nord e il rettilineo dell’Aurelia che porta verso nord. Il gravissimo incidente che è costato la vita a tre persone (ci sono stati anche quattro feriti) ha costretto la Polizia stradale di chiudere tutta la corsia nord per buona parte della giornata di ieri. Il traffico è stato infatti fatto tornare indietro proprio all’uscita di Grosseto nord. Le auto, che hanno formato comunque anche una lunga fila, hanno attraversato Braccagni sulla strada provinciale 152 prima di rientrare sull’Aurelia all’altezza di Montepescali, bypassando l’incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Corsia chiusa per ore. Traffico deviato sulla Provinciale 152