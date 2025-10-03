Corsa GSe Vision la nuova sfida elettrica di Opel tra strada e videogame

Sbircialanotizia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Opel ha scelto la nuova Corsa GSe Vision Gran Turismo per mostrare come immagina le proprie sportive di domani: un prototipo che vive allo stesso tempo su strada e nei videogame, svelato a Monaco e ora approdato a Milano. Sbircia la Notizia Magazine l’ha osservato da vicino, verificando i dettagli assieme ad Adnkronos. Una visione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

corsa gse vision la nuova sfida elettrica di opel tra strada e videogame

© Sbircialanotizia.it - Corsa GSe Vision, la nuova sfida elettrica di Opel tra strada e videogame

In questa notizia si parla di: corsa - vision

60 anni di concept car Opel: ecco la Corsa GSE Vision Gran Turismo

Opel: ecco la Corsa GSE Vision Gran Turismo

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, un'auto fuori dal comune

corsa gse vision nuovaOpel Corsa GSe Vision Gran Turismo: la concept che reimmagina la hot hatch per l’era elettrica - La nuova Opel Corsa GSe Vision Gran Turismo porta nel mondo virtuale una sportiva elettrica compatta con design audace, aerodinamica attiva e un’idea chiara: trasformare la storica “piccola cattiva” d ... Scrive solomotori.it

corsa gse vision nuovaOpel Corsa Gse Vision Gran Turismo in scena a Milano - Dopo l'anteprima mondiale all'IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera, Opel ha portato in Italia la nuova Corsa Gse Vision Gran Turismo, concept a zero emissioni che abbina design futuristico, leggerez ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Corsa Gse Vision Nuova