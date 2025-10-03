Corriere dello Sport | Napoli Conte ritrova pedine importanti | Di Lorenzo rientra col Genoa

"> L’emergenza difensiva si allenta, anche se non del tutto. Come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, domenica contro il Genoa Antonio Conte potrà contare nuovamente su uomini preziosi come Di Lorenzo, mentre resteranno ai box Rrahmani e Buongiorno. I due centrali torneranno soltanto dopo la sosta per le nazionali, nel mirino la sfida con il Torino del 18 ottobre. In difesa avanti con Beukema e Juan Jesus, con Marianucci possibile alternativa. Secondo quanto riportato da Tarantino sul Corriere dello Sport, anche Mazzocchi e lo stesso Marianucci torneranno a disposizione dopo la Champions, non essendo stati inseriti in lista Uefa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

