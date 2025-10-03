"> Per due giorni, tra dubbi e critiche, si era parlato di Kevin De Bruyne come di un problema. Dopo la sostituzione di San Siro e la prima sconfitta in campionato, il fuoriclasse belga è finito al centro di un processo sommario: lento, fuori forma, equivoco tattico. Ma come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il campo ha spazzato via ogni perplessità nella notte di Champions contro lo Sporting Lisbona. Due assist perfetti per Hojlund, un dominio tecnico e fisico che ha mandato in estasi il Maradona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “De Bruyne, re ritrovato: il Maradona si inchina al fuoriclasse del Napoli”