Cornerstones Team 2 è Arrivato | Nuovi Pilastri per la Tua Squadra!

La Squadra Pilastri (Cornerstones) si espande con l’uscita del Team 2! Questo evento continua a celebrare i giocatori chiave che sono le fondamenta delle loro squadre nel mondo reale, offrendo carte speciali potenziate e adatte per iniziare la stagione con un vantaggio. Il Team 2 introduce nuove opzioni di alto livello in ogni reparto, perfette per dare slancio alla chimica della tua Ultimate Team! Gli Headliner di Cornerstones Team 2. Il secondo team vanta diversi giocatori d’élite, tra cui spiccano un centrocampo stellare e una linea difensiva molto solida: Giocatore OVR Ruolo Statistiche Chiave Wirtz 89 CAM DRI 89, PAS 83, VEL 81 Cristiano Ronaldo 88 ST TIR 92, VEL 82, DRI 83 Bright 88 CB DIF 88, FIS 86, PAS 82 Alexander-Arnold 87 RB PAS 91, DRI 83, DIF 75 Claudia Piña 87 CDM DRI 88, DIF 84, PAS 85 Le Fondamenta (Mid-Tier Cornerstones). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

