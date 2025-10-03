Cornelia madre dei Gracchi | la donna che rifiutò un trono per educare Roma

Il bronzo luccica al sole del pomeriggio. È una statua insolita, quasi una sfida: non raffigura un generale, non un console, non un tribuno. È una donna. La folla si ferma, osserva. Sul basamento si legge un nome: Cornelia, madre dei Gracchi. Non serve altro. Nessun titolo, nessuna carica, nessuna vittoria militare. Solo la definizione che basta a rendere immortale un volto: madre. Roma intorno ribolle. I carri corrono sul selciato, le urla dei mercati si mescolano al clangore delle armi, i bambini giocano con il fango dei vicoli. In mezzo a quel caos, Cornelia si erge come una colonna invisibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

cornelia madre gracchi donnaCornelia, madre dei Gracchi: la donna che rifiutò un trono per educare Roma - Figlia di Scipione Africano e madre di Tiberio e Gaio Gracco, Cornelia scelse Roma al posto della corona d’Egitto. Si legge su ilgiornale.it

