Cornelia madre dei Gracchi | la donna che rifiutò un trono per educare Roma
Il bronzo luccica al sole del pomeriggio. È una statua insolita, quasi una sfida: non raffigura un generale, non un console, non un tribuno. È una donna. La folla si ferma, osserva. Sul basamento si legge un nome: Cornelia, madre dei Gracchi. Non serve altro. Nessun titolo, nessuna carica, nessuna vittoria militare. Solo la definizione che basta a rendere immortale un volto: madre. Roma intorno ribolle. I carri corrono sul selciato, le urla dei mercati si mescolano al clangore delle armi, i bambini giocano con il fango dei vicoli. In mezzo a quel caos, Cornelia si erge come una colonna invisibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: cornelia - madre
Cornelia, madre dei Gracchi, la matrona romana più in vista del suo tempo, la prima ad assaporare il potere a Roma, sebbene da dietro le quinte. Cristoforo Gorno ci porta a incontrare lei e le altre donne dell'antica Roma: ascolta #Cronachedidonneleggendar - X Vai su X
ORRORE A TARANTO: MADRE INDAGATA PER COMPLICITÀ IN ABUSI SULLA FIGLIA QUATTORDICENNE ? Un’indagine raccapricciante che scuote la provincia di Taranto ha raggiunto la sua conclusione, portando all’emissione di un avviso di fine indagi Vai su Facebook
Cornelia, madre dei Gracchi: la donna che rifiutò un trono per educare Roma - Figlia di Scipione Africano e madre di Tiberio e Gaio Gracco, Cornelia scelse Roma al posto della corona d’Egitto. Si legge su ilgiornale.it