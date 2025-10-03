Cori e bandiere il maltempo non ferma scioperi e cortei per Gaza | in migliaia per strada in tutta la Puglia

Fra cori e bandiere, in migliaia in piazza in Puglia ai cortei per Gaza. Pioggia e maltempo non hanno fermato le manifestazioni pro Palestina. Sono migliaia le persone, fra le quali tantissimi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Cori e bandiere, il maltempo non ferma scioperi e cortei per Gaza: in migliaia per strada in tutta la Puglia

In questa notizia si parla di: cori - bandiere

Us Livorno, gli amaranto si presentano ai tifosi: cori, bandiere e fumogeni in piazza del Luogo Pio. FOTO

Curva Milan, Salvini: “Togliere bandiere, cori e striscioni da San Siro non è soluzione”

Bandiere, cori, e politica. La festa della Lega sul pratone di Pontida

Tensioni a Napoli durante la manifestazione per Gaza e la Global Sumud Flotilla: bloccato l’ingresso dell’autostrada A3 Napoli-Salerno. Il corteo partito da piazza Mercato ha raggiunto via Marina tra cori, bandiere e scontri verbali con le forze dell’ordine. Pres - facebook.com Vai su Facebook

Bandiere, cori, selfie ed i sorrisi stampati sui volti stanchi dei giocatori italiani: il rientro dell'Italia campione del mondo di pallavolo è un trionfo che manda in tilt l'aeroporto di Fiumicino. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/2025/09/29/pallavolo-trionfo-degli-az - X Vai su X

Cori e bandiere, il maltempo non ferma scioperi e cortei per Gaza: in migliaia per strada in tutta la Puglia - Fra cori e bandiere, in migliaia in piazza in Puglia ai cortei per Gaza. Scrive msn.com

Corteo e cori in strada per Flotilla e Gaza - FIRENZE: La manifestazione per la Palestina a Firenze nel giorno dello sciopero generale ha preso il via dalla Fortezza da Basso ... Segnala toscanamedianews.it