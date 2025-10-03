Coppa Italia Eccellenza Passarini | Tolentino il pareggio interno col Montegranaro non pregiudica nulla
"Pareggio giusto dopo un partita bloccata". Così Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, commenta l’andata dei quarti di finale di coppa, conclusasi a reti bianche contro il Montegranaro. "Ci portiamo un pizzico di rammarico – aggiunge – per non aver vinto la prima partita in casa, ma la squadra ha interpretato bene la partita e gestito un campo pesante che sicuramente non ci ha aiutato. L’aspetto positivo viene dalla fase difensiva, perché siamo stati bravi a non prendere gol e mantenere la porta inviolata come non siamo riusciti a fare da un paio di gare". Nota stonata della serata, l’infortunio ad inizio partita di Tizi, che a questo punto è in forte dubbio per la gara di campionato di Trodica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
