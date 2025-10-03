Coppa degli Assi il dettaglio delle cinque gare della prima giornata al campo ostacoli della Favorita

Il fine settimana della 40esima edizione della Coppa degli Assi si è aperto ieri sul campo in sabbia silicea “Giuseppe Di Matteo” con la prova dedicata ai cavalli di 5 anni, impegnati su ostacoli alti 115 cm. Gara 1La gara si è conclusa con un ex aequo al primo posto: l’amazzone olandese Carry. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Coppa degli Assi al via, subito cinque le gare in programma sull’arena "Giuseppe Di Matteo" - Gli “Internazionali di Sicilia” e la “Coppa degli Assi” sono organizzati da Regione Siciliana e Comune di Palermo, con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento ... Da palermotoday.it

Internazionali di Sicilia, Giacomo Bassi vince il Grand Prix "Mercedes R Star" - Sul filo dei decimi l’affermazione nella sfida centrale su Bruno ed Elisa Chimirri. Lo riporta palermotoday.it