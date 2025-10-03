Convocati Turchia per le qualificazioni ai Mondiali 2026 | la scelta del ct Montella su Calhanoglu

Internews24.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Convocati Turchia le scelte del ct Montella per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Bulgaria e Georgia: presente Calhanoglu. Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, ha diramato la lista dei convocati per il doppio impegno valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli elefanti turchi affronteranno la Bulgaria in trasferta l’ 11 ottobre e la Georgia in casa a Kocaeli il 14 ottobre. Tra i convocati non poteva certo mancare Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’ Inter, che è un pilastro della squadra turca. Il giocatore, protagonista anche in Champions League con i nerazzurri, è pronto a dare il suo contributo alla Turchia nelle due partite cruciali per la qualificazione al prossimo Mondiale. 🔗 Leggi su Internews24.com

convocati turchia per le qualificazioni ai mondiali 2026 la scelta del ct montella su calhanoglu

© Internews24.com - Convocati Turchia per le qualificazioni ai Mondiali 2026: la scelta del ct Montella su Calhanoglu

In questa notizia si parla di: convocati - turchia

Convocazioni Turchia, i convocati di Montella: la decisione su Chalanoglu. La lista completa

convocati turchia qualificazioni mondialiI convocati della Spagna per le qualificazioni mondiali: c'è il comasco Jesus Rodriguez, out Morata. Ramon e Valle in U21 - Adesso per Rodriguez arriva la gioia della seconda convocazione consecutiva con la maglia della Spagna dopo quella di settembre nella quale era arrivato l'esordio ufficiale contro la Bulgaria. Si legge su msn.com

convocati turchia qualificazioni mondialiTurchia, tre 'italiani' nella lista dei convocati di Montella. C'è anche Calhanoglu - Non poteva di certo mancare Hakan Calhanoglu nella lista dei convocati di Vincenzo Montella per il doppio impegno della Turchia contro la Bulgaria in trasferta l'11 ottobre e la Georgia in casa a Koca ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Convocati Turchia Qualificazioni Mondiali