Convocati Turchia per le qualificazioni ai Mondiali 2026 | la scelta del ct Montella su Calhanoglu

Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, ha diramato la lista dei convocati per il doppio impegno valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli elefanti turchi affronteranno la Bulgaria in trasferta l' 11 ottobre e la Georgia in casa a Kocaeli il 14 ottobre. Tra i convocati non poteva certo mancare Hakan Calhanoglu, centrocampista dell' Inter, che è un pilastro della squadra turca. Il giocatore, protagonista anche in Champions League con i nerazzurri, è pronto a dare il suo contributo alla Turchia nelle due partite cruciali per la qualificazione al prossimo Mondiale.

