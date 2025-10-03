Convocati Turchia per le qualificazioni ai Mondiali 2026 | la scelta del ct Montella su Calhanoglu
Inter News 24 Convocati Turchia le scelte del ct Montella per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Bulgaria e Georgia: presente Calhanoglu. Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, ha diramato la lista dei convocati per il doppio impegno valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli elefanti turchi affronteranno la Bulgaria in trasferta l’ 11 ottobre e la Georgia in casa a Kocaeli il 14 ottobre. Tra i convocati non poteva certo mancare Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’ Inter, che è un pilastro della squadra turca. Il giocatore, protagonista anche in Champions League con i nerazzurri, è pronto a dare il suo contributo alla Turchia nelle due partite cruciali per la qualificazione al prossimo Mondiale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Turchia, tre 'italiani' nella lista dei convocati di Montella. C'è anche Calhanoglu - Non poteva di certo mancare Hakan Calhanoglu nella lista dei convocati di Vincenzo Montella per il doppio impegno della Turchia contro la Bulgaria in trasferta l'11 ottobre e la Georgia in casa a Koca ... Si legge su msn.com