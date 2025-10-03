Convocati Serbia prima chiamata per Aleksandar Stankovic | la lista completa per le sfide di ottobre

Inter News 24 Convocati Serbia: prima chiamata in assoluto per il centrocampista ex Inter Aleksandar Stankovic, ora al Club Brugge. Il CT della Nazionale Serba Dragan Stojkovi? ha da poco diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni europei. La federazione balcana sfiderà Albania e Andorra, rispettivamente nelle date dell’11 e del 14 di ottobre. Tra i tanti nomi scelti dal tecnico, figura quello di un centrocampista che fino a poco fa era di proprietà dell’ Inter.??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? #FIFAWorldCup 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Convocati Serbia, prima chiamata per Aleksandar Stankovic: la lista completa per le sfide di ottobre

