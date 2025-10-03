Convocati Portogallo, sono state ufficializzate le scelte da parte del ct Martinez: cosa ha deciso per i due bianconeri Conceicao e Joao Mario. Gioie e dolori in casa Juventus per le convocazioni del Portogallo. Il CT Roberto Martinez ha diramato la lista dei 25 giocatori per le prossime, delicate sfide di qualificazione ai Mondiali, e le sue scelte sorridono a metà ai bianconeri: c’è Francisco Conceicao, ma resta a casa a sorpresa Joao Mario. Conceicao confermato, Joao Mario escluso. La notizia più bella per il mondo bianconero è la conferma di Francisco Conceicao. Il fantasista portoghese, reduce da un ottimo avvio di stagione impreziosito dal gol in Champions League, si è guadagnato con merito la fiducia del suo CT. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Convocati Portogallo, scelte fatte da parte del ct Martinez: cosa ha deciso per i due bianconeri Conceicao e Joao Mario. La lista ufficiale