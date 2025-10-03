Convocati Polonia per amichevoli e qualificazioni ai Mondiali | la scelta del ct Urban su Zielinski

Inter News 24 Convocati Polonia: le scelte del ct Urban per l’amichevole contro la Nuova Zelanda e il match di qualificazione ai Mondiali 2026. Il commissario tecnico della nazionale polacca, Jan Urban, ha ufficializzato l’elenco dei convocati per il ritiro di ottobre, che vedrà la Polonia prepararsi per la sfida amichevole contro la Nuova Zelanda e la gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026 contro la Lituania. Tra i nomi annunciati c’è anche Piotr Zielinski, centrocampista dell’ Inter, che recentemente ha ottenuto il suo debutto da titolare in stagioen con la maglia nerazzurra nella vittoria per 2-0 contro lo Slavia Praga in Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

