Convocati Italia Under 21 grande soddisfazione per Faticanti | c’è anche il centrocampista della Juventus Next Gen nell’elenco del ct Nunziata La lista ufficiale

Convocati Italia Under 21, che soddisfazione per Giacomo Faticanti: anche il centrocampista della Juventus Next Gen è nella lista del ct Nunziata. C’è un po’ di Juve nella nuova Italia Under 21. Il CT Carmine Nunziata ha diramato la lista dei convocati per le prossime, delicate sfide contro Svezia e Armenia, e tra i nomi figura anche quello di Giacomo Faticanti, leader e metronomo della Juventus Next Gen. La conferma di Faticanti, un leader per la Next Gen. Per il centrocampista bianconero non si tratta di una prima volta in assoluto, ma di una conferma importante, che premia il suo ottimo avvio di stagione nel campionato di Serie C. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Convocati Italia Under 21, grande soddisfazione per Faticanti: c’è anche il centrocampista della Juventus Next Gen nell’elenco del ct Nunziata. La lista ufficiale

