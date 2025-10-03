Convocati Italia U21 per le sfide contro Svezia e Armenia | ecco le scelte del ct Baldini

Inter News 24 Convocati Italia U21 per le sfide contro Svezia e Armenia: queste le scelte del ct Baldini. Nessun interista e quattro prime volte. Il CT dell' Italia Under 21, Silvio Baldini, ha diramato la lista dei 25 convocati per il doppio impegno valido per le qualificazioni al prossimo Europeo Under 21. Gli azzurrini affronteranno la Svezia il 10 ottobre allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, per poi ospitare l' Armenia il 14 ottobre allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Baldini, che ha esordito con una vittoria nelle qualificazioni lo scorso settembre, avendo superato Montenegro e Macedonia del Nord, ha chiamato in causa diversi giovani talenti pronti a ritagliarsi un posto nella Nazionale maggiore.

