Convocati Italia U19 per le amichevoli con la Scozia | due interisti scelti dal ct Bollini
Convocati Italia U19 per la doppia amichevole con la Scozia: il ct Bollini sceglie due intersisti. Ecco la lista completa. In vista del doppio impegno amichevole contro i pari età della Scozia, in programma venerdì 10 ottobre alle ore 16.30 allo stadio Antonio Molinari di Campobasso e lunedì 13 ottobre alle ore 11 allo stadio Mario Lancellotta di Isernia, il commissario tecnico Alberto Bollini ha ufficializzato le convocazioni dell’ Italia Under 19. L’allenatore, classe 1966 ed ex tecnico della Salernitana, ha selezionato 22 calciatori, tutti nati nel 2007, che avranno così l’occasione di mettersi in mostra in due test significativi contro un’avversaria di buon livello internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com
