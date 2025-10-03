Convocati Italia la scelta di Gattuso su Pio Esposito | 5 giocatori dell’Inter in lista

Italia, la lista dei convocati di Gennaro Gattuso per le prossime sfide degli azzurri con un focus sui calciatori dellInter. I dettagli. L’ Italia è pronta a tornare in campo per proseguire la rincorsa al Mondiale 2026. Dopo le due vittorie ottenute a settembre, l’Italia di Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare nuovamente le stesse avversarie, Estonia e Israele, in un doppio impegno cruciale per consolidare il cammino. Sabato 11 ottobre gli azzurri saranno di scena a Tallinn contro l’Estonia, mentre martedì 14 ottobre ospiteranno Israele allo Stadio Friuli di Udine, già teatro lo scorso anno di una sfida di Nations League contro la nazionale di Ben Shimon. 🔗 Leggi su Internews24.com

