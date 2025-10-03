Convocati Cremonese per la partita contro l’Inter | le scelte di Nicola Rientra Vardy due assenti
Inter News 24 Convocati Cremonese per la partita contro l’Inter: nella lista di giocatori di Nicola ci sono Vardy e Sarmiento. Due assenti: Audero e Terracciano. Il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani a San Siro contro l’ Inter, partita valida per la sesta giornata di Serie A. L’allenatore grigiorosso dovrà fare a meno di Emil Audero e Filippo Terracciano, entrambi non convocati a causa di problemi muscolari. Nonostante le assenze, Nicola potrà contare sulla presenza di Jamie Vardy, attaccante inglese di esperienza, che è stato inserito nella lista dei 23 a disposizione. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: convocati - cremonese
Cremonese, ecco i convocati di Nicola: la lista completa per il ritiro di Livigno
Cremonese-Palermo (Coppa Italia, 16-08-2025 ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Inzaghi sceglie Le Douaron accanto a Pohjanpalo
Milan-Cremonese, i convocati di Nicola: ci sono i tre freschi ex e …
Nicola sulla Cremonese: «Obiettivi? Contro l’Inter capiremo se possiamo raggiungere quell’obiettivo» - Nicola carica la Cremonese: «Contro l’Inter per capire dove possiamo arrivare» Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha presentato in conferenza stampa la difficile trasferta di San Siro contro l ... Come scrive calcionews24.com
Chivu ha scelto il sostituto di Thuram in Inter-Cremonese - Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Scrive passioneinter.com