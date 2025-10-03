Convocati Cremonese per la partita contro l’Inter | le scelte di Nicola Rientra Vardy due assenti

Inter News 24 Convocati Cremonese per la partita contro l’Inter: nella lista di giocatori di Nicola ci sono Vardy e Sarmiento. Due assenti: Audero e Terracciano. Il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani a San Siro contro l’ Inter, partita valida per la sesta giornata di Serie A. L’allenatore grigiorosso dovrà fare a meno di Emil Audero e Filippo Terracciano, entrambi non convocati a causa di problemi muscolari. Nonostante le assenze, Nicola potrà contare sulla presenza di Jamie Vardy, attaccante inglese di esperienza, che è stato inserito nella lista dei 23 a disposizione. 🔗 Leggi su Internews24.com

