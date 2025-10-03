Inter News 24 La lista completa della Seleccion. Il CT dell’ Argentina, Lionel Scaloni, ha annunciato la lista dei 28 calciatori convocati per le amichevoli contro Venezuela e Puerto Rico. Tra i convocati, solo due giocatori militano nel campionato italiano: Lautaro Martínez, attaccante dell’ Inter, e Nico Paz, attaccante del Como. Tra gli altri nomi di spicco, figurano Lionel Messi, che si prepara per l’ennesimo Mondiale, e Franco Mastantuono, talento del Real Madrid. La lista include anche ben cinque calciatori dell’ Atletico Madrid, tra cui l’ex Juventus, Nico González. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Convocati Argentina, le scelte di Scaloni per le amichevoli di ottobre: c’è Lautaro?