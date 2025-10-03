Convocate Inter Women le scelte di Piovani per la Ternana | la lista completa
Inter News 24 per l’esordio in Serie A femminile 202526. Domani, 4 ottobre, alle 12:30, l’ Inter Women di Gianpiero Piovani affronterà la Ternana nella prima giornata del Campionato di Serie A Femminile 2025-2026. La squadra nerazzurra, reduce da un avvio di stagione positivo, con la qualificazione alle semifinali della Super Women’s Cup e l’accesso al secondo turno delle Women’s Europa Cup, sarà impegnata contro la vincitrice dell’ultima Serie B. La Ternana, guidata dal presidente Stefano Bandecchi, debutta in Serie A Femminile dopo un rapido ascendente dalla sua fondazione nel 2020. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: convocate - inter
Juventus Women, le convocate per la finale con l’Inter: in 4 out, si ferma anche Bonansea! Tre sorprese per Canzi dalla Primavera, la lista ufficiale
Convocate Inter Women per il Genoa: le scelte di Piovani
Inter Women, oggi la sfida al Genoa: le convocate di Piovani
Le convocate di Inter-Fiorentina #ForzaInter #InterWomen - X Vai su X
#ChampionsLeague: bene #Inter e #Atalanta #Eurolega: vittorie per #Virtus e #Olimpia La nuova vita di bomber #MarcoSimone Ascolta il #Podcast urly.it/31cc54 Guarda il #Videocast urly.it/31cc6d - facebook.com Vai su Facebook
Serie A Women's Cup, tra poco la semifinale tra Juventus e Inter. Le scelte di Piovani e Canzi - Dopo la qualificazione al secondo turno di UEFA Women's Europa Cup, l'Inter Women torna in campo. Riporta msn.com
Women’s Cup, la Juve elimina l’Inter. Vince 2-1 e va in finale con la Roma - L'Inter Piovani, dopo un'ottima prestazione, non sono riuscite a superare la squadra bianconera che va in finale ... Secondo msn.com