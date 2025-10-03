Convivio Armonico - i concerti al Museo Filangieri
Nove appuntamenti con la Napoli Barocca dal 5 Ottobre al 28 Dicembre, ogni Domenica alle 11.30.Nove concerti sui temi principali che contraddistinguono la Napoli barocca, guidati dall’autorevole direzione artistica dei Maestri Rosa Montano e Egidio Mastrominico:“Scarlatti 300”, in occasione del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
