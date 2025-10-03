Contromano in superstrada per 10km il video assurdo | chi c’era alla guida VIDEO

Contromano in superstrada per 10km, il video assurdo: chi c’era alla guida. Un tranquillo viaggio serale sulla superstrada si è trasformato in un incubo per decine di automobilisti, colti di sorpresa da una Fiat Panda che procedeva contromano ad alta velocità. L’episodio ha scatenato il panico tra i presenti, che hanno assistito increduli al passaggio dell’auto sulla corsia sbagliata. “Fermati, fermati!”, gridavano alcuni testimoni, cercando disperatamente di attirare l’attenzione della conducente e di prevenire un possibile disastro. Leggi anche: Terribile bomba d’acqua: strade come fiumi e traffico paralizzato Una notte di paura: auto contromano in superstrada. 🔗 Leggi su Tvzap.it

