Contromano in superstrada per 10km il video assurdo | chi c’era alla guida VIDEO

Tvzap.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contromano in superstrada per 10km, il video assurdo: chi c’era alla guida. Un tranquillo viaggio serale sulla superstrada si è trasformato in un incubo per decine di automobilisti, colti di sorpresa da una Fiat Panda che procedeva contromano ad alta velocità. L’episodio ha scatenato il panico tra i presenti, che hanno assistito increduli al passaggio dell’auto sulla corsia sbagliata. “Fermati, fermati!”, gridavano alcuni testimoni, cercando disperatamente di attirare l’attenzione della conducente e di prevenire un possibile disastro. Leggi anche: Terribile bomba d’acqua: strade come fiumi e traffico paralizzato Una notte di paura: auto contromano in superstrada. 🔗 Leggi su Tvzap.it

contromano in superstrada per 10km il video assurdo chi c8217era alla guida video

© Tvzap.it - Contromano in superstrada per 10km, il video assurdo: chi c’era alla guida (VIDEO)

In questa notizia si parla di: contromano - superstrada

Imbocca la superstrada contromano e rischia di provocare una tragedia

Con un grosso SUV imbocca la superstrada contromano: tragedia evitata solo grazie al coraggio degli agenti della Polizia Provinciale di Frosinone

Contromano di notte in superstrada, allarme tra gli automobilisti: anziana bloccata / Video

contromano superstrada 10km video“Fermati, fermati”, 70enne fa 10 km contromano in Superstrada, il video: nessuno riesce a bloccarla - Paura a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, dove un'anziana automobilista di 70 anni ha percorso contromano circa 10 km sulla superstrada della ... Segnala fanpage.it

contromano superstrada 10km video"Fermati, fermati". Contromano in superstrada, la folle corsa in auto di un 70enne. VIDEO - Paura sulla Valdichienti: una 70enne percorre 10 km contromano da Corridonia a Civitanova. Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Contromano Superstrada 10km Video