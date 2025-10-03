Controlli straordinari della Polizia di Stato ad Arezzo | espulsione per irregolare e provvedimenti contro soggetti pericolosi

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato sul territorio cittadino, con una costante attività di prevenzione e contrasto a fenomeni di illegalità diffusa. Nelle ultime settimane, grazie a operazioni ad alto impatto, sono stati adottati numerosi provvedimenti amministrativi nei confronti di soggetti considerati socialmente pericolosi. Nella giornata di ieri gli agenti delle Volanti hanno intercettato nel centro storico un cittadino nigeriano irregolare, già noto per reati di spaccio e contro il patrimonio e più volte destinatario di un divieto di ritorno nel comune di Arezzo. Dopo le procedure di identificazione, l’uomo è stato accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma, dove rimarrà in attesa dell’espulsione dal territorio nazionale. 🔗 Leggi su Lortica.it

