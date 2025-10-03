Controlli straordinari della Polizia di Stato ad Arezzo | espulsione per irregolare e provvedimenti contro soggetti pericolosi

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato sul territorio cittadino, con una costante attività di prevenzione e contrasto a fenomeni di illegalità diffusa. Nelle ultime settimane, grazie a operazioni ad alto impatto, sono stati adottati numerosi provvedimenti amministrativi nei confronti di soggetti considerati socialmente pericolosi. Nella giornata di ieri gli agenti delle Volanti hanno intercettato nel centro storico un cittadino nigeriano irregolare, già noto per reati di spaccio e contro il patrimonio e più volte destinatario di un divieto di ritorno nel comune di Arezzo. Dopo le procedure di identificazione, l’uomo è stato accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma, dove rimarrà in attesa dell’espulsione dal territorio nazionale. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Controlli straordinari della Polizia di Stato ad Arezzo: espulsione per irregolare e provvedimenti contro soggetti pericolosi

In questa notizia si parla di: controlli - straordinari

Prato, controlli straordinari in centro: servizi mirati di carabinieri e finanza

Foggia al centro dell’operazione 'Safe Holiday': controlli straordinari della Stradale nei weekend estivi

Controlli straordinari a San Cristoforo, oltre 90 veicoli verificati e sanzioni per 22mila euro

Divieti di ritorno e D.A.Spo per contenere degrado urbano e violenza. Controlli straordinari e misure preventive hanno interessato tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alla stazione e ai Giardini Speyer. - facebook.com Vai su Facebook

Controlli straordinari a San Berillo, a Catania, coordinati dalla Polizia di Stato con il supporto della Polizia Locale per contrastare criminalità e degrado. Grazie al fiuto del cane antidroga “Ares” sono state sequestrate diverse dosi di droga, nascoste tra vecchie - X Vai su X

Itri, controlli straordinari della Polizia per prevenire furti e reati predatori - A Itri la Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari contro i reati predatori: 112 persone identificate e 52 veicoli controllati. Secondo latinaquotidiano.it

Fondi, controlli straordinari della Polizia: irregolarità negli alloggi e due stranieri senza permesso - A Fondi controlli straordinari della Polizia: due stranieri irregolari chiedono protezione internazionale, sanzioni a proprietari e conduttori per ospitalità non dichiarata e violazioni amministrative ... Da latinaquotidiano.it