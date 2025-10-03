Controlli della Guardia di Finanza nel porto di Mola di Bari | scoperti numerosi ' parcheggi selvaggi'

La Guardia di Finanza ha effettuato a Mola di Bari, assieme alla Polizia Locale, diversi controlli anti ‘parcheggio selvaggio’ sul tratto costiero e nella zona all'interno del porto. Nessun veicolo, spiega la Guardia Costiera, sarebbe “risultato munito di autorizzazione all’accesso in porto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

