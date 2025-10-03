Contro il problema dei negozi sfitti Confcommercio propone la cedolare secca anche per le attività

3 ott 2025

La cedolare secca per le attività commerciali come una possibile soluzione per arginare i negozi sfitti in città e nel Pescarese, e le vetrine vuote che creano un'immagine negativa della città. A dirlo il presidente di Confcommercio Pescara Riccardo Padovano e Giuseppe Bucciarelli presidente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

