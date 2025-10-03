Contro il problema dei negozi sfitti Confcommercio propone la cedolare secca anche per le attività

La cedolare secca per le attività commerciali come una possibile soluzione per arginare i negozi sfitti in città e nel Pescarese, e le vetrine vuote che creano un'immagine negativa della città. A dirlo il presidente di Confcommercio Pescara Riccardo Padovano e Giuseppe Bucciarelli presidente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: problema - negozi

Sbrollini (Iv): ai sindaci una leva fiscale contro il degrado dei negozi sfitti - Il degrado dei centri storici e la loro sicurezza, reale e percepita, passano anche dalla vitalità del commercio e dai negozi aperti e ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Negozi sfitti a Pavia: pannelli con monumenti e scorci paesaggistici per invogliare a rilevarli - Pavia, 26 giugno 2025 – Scorci suggestivi, monumenti, luoghi identitari al posto del senso di abbandono e di stagnazione che trasmette un negozio vuoto. Come scrive ilgiorno.it