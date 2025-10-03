Contro il gender gap Liguria in prima linea | aziende certificate triplicate in un anno

I luoghi di lavoro liguri diventano più eguali ed inclusivi contro il gender gap. La tendenza alla crescita dei siti certificati UNIPdR 125 si conferma costante anche quando si prendano in esame gli ultimi dati disponibili (giugno 2025).  A maggio  esse già superavano le 400 unità. A giugno 2025 toccano quota 943. Sono in costante aumento e  triplicano  rispetto ad un anno fa.  Le province più virtuose, in questa speciale classifica, sono Genova (550), Savona (176), La Spezia (125), Imperia (92). La certificazione volta a ridurre il divario di genere nei luoghi di lavoro è stato  il tema centrale che ha animato  la terza tappa del primo Giro d’Italia dell’Equità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

