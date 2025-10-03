Contributi a Sud chiama Nord De Luca sull' indagine della Finanza | Siamo stati noi a chiedere verifiche

“Il riferimento ai famosi 2.000 euro per ‘velocizzare una pratica edilizia’ è frutto di una lettera anonima arrivata il 20 agosto 2025 al Comune di Taormina. In questa lettera si parlava proprio di quella cifra e siamo stati noi stessi a consegnarla alla Guardia di Finanza perché fossero avviate. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Indagini sui contributi a Sud chiama Nord, riesplode il caso e la polemica. De Luca: "Basta intimidazioni"

Messina, De Luca e l'inchiesta sui contributi a Sud chiama Nord: «Siamo stati noi a consegnare la lettera» - De Luca chiarisce che ciò che il giornale definisce “prassi” è in realtà una previsione statutaria di Sud chiama Nord e di tutti gli altri partiti legittima e trasparente. Si legge su msn.com

‘Sud chiama Nord’, nasce l’intesa Occhiuto-Cateno De Luca: «centrodestra a trazione meridionale» - Così Roberto Occhiuto che, con il sindaco di Taormina ha messo le basi di quella che potrebbe diventare un'alleanza strutturale nella coalizione di centrodestra, non solo calabrese ... quicosenza.it scrive