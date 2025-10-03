Contributi a Sud chiama Nord De Luca sull' indagine della Finanza | Siamo stati noi a chiedere verifiche

Messinatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il riferimento ai famosi 2.000 euro per ‘velocizzare una pratica edilizia’ è frutto di una lettera anonima arrivata il 20 agosto 2025 al Comune di Taormina. In questa lettera si parlava proprio di quella cifra e siamo stati noi stessi a consegnarla alla Guardia di Finanza perché fossero avviate. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: contributi - chiama

Indagini sui contributi a Sud chiama Nord, riesplode il caso e la polemica. De Luca: "Basta intimidazioni"

contributi sud chiama nordMessina, De Luca e l'inchiesta sui contributi a Sud chiama Nord: «Siamo stati noi a consegnare la lettera» - De Luca chiarisce che ciò che il giornale definisce “prassi” è in realtà una previsione statutaria di Sud chiama Nord e di tutti gli altri partiti legittima e trasparente. Si legge su msn.com

contributi sud chiama nord‘Sud chiama Nord’, nasce l’intesa Occhiuto-Cateno De Luca: «centrodestra a trazione meridionale» - Così Roberto Occhiuto che, con il sindaco di Taormina ha messo le basi di quella che potrebbe diventare un'alleanza strutturale nella coalizione di centrodestra, non solo calabrese ... quicosenza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Contributi Sud Chiama Nord