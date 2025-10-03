"Era l’ultimo weekend di gara, un impegno tosto. Ho chiuso la stagione con il terzo posto nella classifica nel Campionato Italiano. Sono contenta, anche se mi spiace aver perso la seconda posizione in quel modo". Lo ha dichiarato Matilde Contri, tirando le somme sul suo rendimento nel Campionato Italiano Velocità 2025 che l’ha vista tra le protagoniste assolute. Nell’ultimo round che si è corso pochi giorni fa sul circuito di Varano de’ Melegari (in provincia di Parma) la pilota di Prato è riuscita a salire sul podio in entrambe le manche, piazzandosi seconda in "gara 1" e terza in "gara 2". Avrebbe quindi chiuso il campionato in seconda piazza alle spalle della campionessa Martina Guarino, non fosse stato per la squalifica al termine della prima gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Contri da applausi. Ora serve lo sponsor