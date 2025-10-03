Contratti dei dipendenti Il Comune ai sindacati | Trattativa a rischio

"State rischiando di far saltare il tavolo delle trattative". A parlare, in merito alle trattative sindacali in corso che riguarda cambiamenti al contratto dei dipendenti, è il Comune di Massa, che replica alle dichiarazioni di Csa, Cgil e Uil l’amministrazione dice la sua: "Le sigle sindacali continuano ad accusare l’amministrazione e il segretario comunale di non convocare tavoli separati. In realtà, è emerso chiaramente che sono loro a rifiutare un confronto costruttivo: la logica del “o si fa come diciamo noi o non si tratta” non ha nulla a che vedere con la democrazia e con la responsabilità verso i lavoratori". 🔗 Leggi su Lanazione.it

