Contratti dei dipendenti Il Comune ai sindacati | Trattativa a rischio
"State rischiando di far saltare il tavolo delle trattative". A parlare, in merito alle trattative sindacali in corso che riguarda cambiamenti al contratto dei dipendenti, è il Comune di Massa, che replica alle dichiarazioni di Csa, Cgil e Uil l’amministrazione dice la sua: "Le sigle sindacali continuano ad accusare l’amministrazione e il segretario comunale di non convocare tavoli separati. In realtà, è emerso chiaramente che sono loro a rifiutare un confronto costruttivo: la logica del “o si fa come diciamo noi o non si tratta” non ha nulla a che vedere con la democrazia e con la responsabilità verso i lavoratori". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: contratti - dipendenti
Locali: dipendenti e tutele: "Stop ai contratti pirata"
Nuovo sciopero con presidio dei dipendenti Lidl per il rinnovo dei contratti
Offerta cinese per Mediaworld: «Contratti dei dipendenti rispettati»
Confcommercio, 200 contratti pirata per 160.000 lavoratori. Meno diritti, tutele ridotte e paghe più contenute: sono gli effetti dei cosiddetti 'contratti pirata', firmati da sigle sindacali minori, che superano quota 200 e riguardano circa 160.000 dipendenti e oltre 21 Vai su Facebook
Contratti dei dipendenti. Il Comune ai sindacati: "Trattativa a rischio" - La replica dell’amministrazione alle esternazioni di Csa, Cgil e Uil "Non convochiamo tavoli separati? Da msn.com
Contratto dipendenti comune di Crotone, la Cgil: è annullabile - Il sindacato spiega perché non ha sottoscritto l'accorso per il nuovo contratto per i dipendenti del Comune di Crotone ... Segnala ilcrotonese.it