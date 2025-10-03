Contraste festeggia dieci anni con un ciclo di cene evento
Dieci anni fa, nel settembre 2015, Matias Perdomo, Simon Press e Thomas Piras aprivano il portone di ferro battuto di via Meda 2, dando vita a Contraste. Un ristorante che, in poco tempo, si è ritagliato un posto tra le destinazioni gastronomiche di riferimento a Milano, incastonato con discrezione nel tessuto dei Navigli. Il percorso dello chef uruguaiano e dei suoi soci non si è mai fermato. Nel 2018 è arrivata la stella Michelin, poi nuovi progetti come Exit ed Empanadas De Flaco, fino a ROC - Rosticceria Origine Contraste, tornata a giugno con una proposta aggiornata e un servizio di delivery definito “democratico e accessibile”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: contraste - festeggia
Il Contraste di Matias Perdomo festeggia i 10 anni Lo chef Matias Perdomo ha ideato un format teatrale per celebrare i 10 anni del suo Contraste con un evento che riavvolge il tempo e spezza le regole, creando un ponte tra passato e futuro Vai su Facebook
Lo chef Matias Perdomo ha ideato un format teatrale per celebrare i 10 anni del suo Contraste con un evento che riavvolge il tempo e spezza le regole, creando un ponte tra passato e futuro - X Vai su X
10 anni di Contraste: 4 cene evento che iniziano… dalla fine - Contraste festeggia 10 anni con 4 cene speciali a Milano tra ottobre e dicembre. Riporta italiangourmet.it
Perdomo e la lezione di 10 anni di Contraste: “Lo chef soddisfi il cliente, non il proprio Ego” - Il cuoco uruguayano si racconta: “In un ristorante non c’è solo l’abilità che metti in cucina, c’è psicologia, lettura del corpo, teatralità, lavoro di squadra” ... repubblica.it scrive