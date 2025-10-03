contraste festeggia dieci anni con un ciclo di cene evento

Dieci anni fa, nel settembre 2015, Matias Perdomo, Simon Press e Thomas Piras aprivano il portone di ferro battuto di via Meda 2, dando vita a Contraste. Un ristorante che, in poco tempo, si è ritagliato un posto tra le destinazioni gastronomiche di riferimento a Milano, incastonato con discrezione nel tessuto dei Navigli. Il percorso dello chef uruguaiano e dei suoi soci non si è mai fermato. Nel 2018 è arrivata la stella Michelin, poi nuovi progetti come Exit ed Empanadas De Flaco, fino a ROC - Rosticceria Origine Contraste, tornata a giugno con una proposta aggiornata e un servizio di delivery definito “democratico e accessibile”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

