Conto Termico 3.0 l’incentivo lampo che spinge l’efficienza energetica

Sbircialanotizia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo Conto Termico 3.0 si prepara a ridisegnare il panorama degli incentivi per l’efficienza energetica, offrendo uno strumento rapido e concreto che prende il posto, in molti casi, delle tradizionali detrazioni fiscali. L’aggiornamento del meccanismo, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mette in gioco risorse importanti e procedure semplificate, con l’obiettivo di rendere conveniente, per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

In questa notizia si parla di: conto - termico

