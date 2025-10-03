Continuano nel Pavese le ricerche di Martina con lei anche un amico di scuola

Martina Quagliaroli, la quattordicenne scomparsa nei giorni scorsi da Sarmato, paese dove vive con la famiglia, si troverebbe verosimilmente in un comune del Pavese: con lei anche un amico, uno studente del liceo Volta di Castelsangiovanni.Della giovane non si hanno più notizie da martedì scorso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

