Continassa Juve | ancora lavoro differenziato per Bremer Thuram parzialmente in gruppo Le novità in vista del Milan

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Antivigilia di Juve Milan oggi alla Continassa. Bremer si è allenato con un programma differenziato mentre Thuram ha svolto un lavoro parzialmente in gruppo. Domani, alla vigilia, si capirà se saranno a disposizione per il big match dell’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com