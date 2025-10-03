Continassa Juve | ancora lavoro differenziato per Bremer Thuram parzialmente in gruppo Le novità in vista del Milan

Juventusnews24.com | 3 ott 2025

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Antivigilia di Juve Milan oggi alla Continassa. Bremer si è allenato con un programma differenziato mentre Thuram ha svolto un lavoro parzialmente in gruppo. Domani, alla vigilia, si capirà se saranno a disposizione per il big match dell’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

