Continassa Juve | ancora lavoro differenziato per Bremer Thuram parzialmente in gruppo Le novità in vista del Milan
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Antivigilia di Juve Milan oggi alla Continassa. Bremer si è allenato con un programma differenziato mentre Thuram ha svolto un lavoro parzialmente in gruppo. Domani, alla vigilia, si capirà se saranno a disposizione per il big match dell’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club
Kostic Juve, cambia il futuro del serbo? Dalle parti della Continassa ora c’è questa sensazione. Gli ultimi sviluppi e cosa accadrà in estate
Allenamento terminato. Differenziato per Bremer. Parzialmente in gruppo per Thuram. Domani alle 14 parlerà Tudor - La Juventus ha terminato l'allenamento pomeridiano e Gleison Bremer oggi ha svolto un lavoro differenziato. Da tuttojuve.com
Juventus, lavoro differenziato per Conceicao - Dalla Continassa: le ultime su Francisco Conceicao. Riporta msn.com