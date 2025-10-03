Conte | Meloni gioca sporco è la prima agitatrice delle piazze Provoca lo scontro per soffocare il confronto
“Abbiamo un presidente del Consiglio che sta giocando sporco. È il primo agitatore delle piazze. Sta provocando lo scontro per soffocare il confronto e non è accettabile. Lo dobbiamo denunciare”. Così Giuseppe Conte dalla manifestazione per la Flotilla in Calabria, dove si trova per la campagna elettorale delle regionali. “Il presidente del Consiglio si sta dimostrando il primo estremista perché evidentemente vuole lo scontro sociale. Provoca con le sue affermazioni quasi per incitare alle reazioni e sperare forse di lucrare un qualche consenso politico. E allora dico a tutti i manifestanti, in tutta Italia, non cadete in trappola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
